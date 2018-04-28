Пирог из слоеного теста со сметаной и ягодама

Сметана: 300 гСлоеное тесто: 1 штукаСахар: 3 чайные ложкиСвежие ягоды: 300 г Инструкция приготовления

Сметану смешиваем с сахаром. Слоенное тесто делим на две части, если в упаковке два пласта соответственно не нужно, раскатываем его немного и в духовку на 180 градусов, тесто должно подняться и стать золотистым, выкладываем и тоже самое со вторым пластом, разрезаем тесто поперек, получается 4 пласта, смазываем каждый пласт сметаной и посыпаем ягодами и складываем торт, последний не нужно. Ставим в холодильник, чтобы остыл и схватился. Едим с удовольствие.