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Пирог из слоеного теста со сметаной и ягодама
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Пирог из слоеного теста со сметаной и ягодама 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Сметана: 300 гСлоеное тесто: 1 штукаСахар: 3 чайные ложкиСвежие ягоды: 300 г  Инструкция приготовления
Сметану смешиваем с сахаром. Слоенное тесто делим на две части, если в упаковке два пласта соответственно не нужно, раскатываем его немного и в духовку на 180 градусов, тесто должно подняться и стать золотистым, выкладываем и тоже самое со вторым пластом, разрезаем тесто поперек, получается 4 пласта, смазываем каждый пласт сметаной и посыпаем ягодами и складываем торт, последний не нужно. Ставим в холодильник, чтобы остыл и схватился. Едим с удовольствие.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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