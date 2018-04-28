Чиабатта со стейком и овощами

Чиабатта: 1 штукаГовядина: 500 гПомидоры черри: 5 штукВяленые помидоры в масле: 5 штукЗеленый салат: 1 пучокОливки: 4 штукиПесто: 1 столовая ложкаМорская соль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуСпеции: по вкусуМасло с чили: 1 столовая ложкаПрованские травы: 1 чайная ложка

Инструкция приготовления

Возьмите нежирную говядину, годную для стейка, лучше, чтобы кусок был не очень толстый, сантиметра 3. На разделочную доску насыпьте крупную соль, перец грубого помола, специи и травы по своему вкусу. Я добавляла смесь прованских трав и свежий розмарин. Налейте туда же масла с чили и перемешайте, должна получиться кашица, размажьте ее по доске и положите туда стейк, повозите его по доске, чтобы полностью покрыть специями. Можно добавить и обычное оливковое масло, но масло с чили дает легкое островатое послевкусие. Оставьте мясо полежать в специях, пока оно не станет комнатной температуры. Разогрейте гриль-сковороду до высокой температуры, не добавляйте масло, обжарьте стейк с двух сторон до появления золотистой корочки, при правильно разогретой сковородке это должно заниимать по 2–3 минуты с каждой стороны. Если кусок мяса толстый, поставьте в разогретую до 200 градусов духовку еще на несколько минут. Пока мясо жарится, разрежьте чиабатту поперек на две части. Вытащите мясо и оставьте на несколько минут доходить. Из мяса будет выделяться сок, его можно будет вылить в сэндвич или смазать половинку чиабатты. Порежьте помидоры пополам и обжарьте несколько минут на той же сковороде. Нижнюю половинку чиабатты смажьте внутри соусом песто, верхнюю половинку смажьте мясным соком из стейка. Мясо порежьте ломтиками. На нижнюю половинку положите сначала слой листьев салата, потом песто, нарезанные крупными кусками вяленые томаты, кусочки оливок (желательно, крупных оливок с косточкой), потом кусочки стейка и жареные помидорки черри, накройте верхней половинкой чиабатты.