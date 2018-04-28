Овощные оладьи со сливочным соусом из брокколи

Морковь: 1,5 кгМолодые кабачки: 300 гУкроп: 30 гЗеленый лук: 30 гПшеничная мука: 4 столовые ложкиКефир: 100 млСода: 1/4 чайной ложкиБальзамический уксус: 1 столовая ложкаЛук репчатый: 150 гКапуста брокколи: 150 гСметана: 150 гСливки 10%-ные: 50 млСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуПанировочные сухари: по вкусуСливочное масло: 2 столовые ложкиМолотый сушеный чеснок: по вкусу

Инструкция приготовления

Потрите кабачок и морковь на мелкой терке. Нарежьте в смесь зеленый лук и укроп. Посолите и поперчите смесь по вашему вкусу. Вмешайте муку так, чтобы масса была однородной. Добавьте гашеную соду и кефир. Дайте отдохнуть тесту 20 минут при комнатной температуре. Пока тесто отдыхает приготовьте соус. Нарежьте брокколи и репчатый лук небольшими кусочками, потушите их в сливочном масле пока они не станут мягкими. После добавьте сметану и сливки и взбейте блендером. Затем потушите на медленном огне не более 5 минут. Соус получается нежным на вкус, если вы любите остринку, то можно приправить специями или добавить молотого чеснока на ваш вкус. Сформируйте овощные лепешки, обваляйте в панировочных сухарях или панировочной смеси из отрубей, поджаривайте до зарумянивания. Без панировочной смеси тоже можно приготовить, в этом случае оладьи более мягкие, без корочки. Я готовлю и так, и так.