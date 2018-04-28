Рис с бужениной

Ингредиенты

Рис: 200 гБуженина: 400 гЛук: 1 штукаИзюм: по вкусуСоевый соус: 100 млПерец черный молотый: по вкусуРастительное масло: 1 столовая ложкаЯблоко: 1 штука

Инструкция приготовления

Отварите рис (должно получиться примерно три чашки). Нарежьте лук и чеснок кубиками, не слишком мелко. На растительном масле обжарьте лук и чеснок, пока не появится легкая золотистая корочка, а дом не наполнится аппетитным ароматом жареного лука. Добавьте мясо. Поперчите. Снова обжарьте до золотистой корочки, периодически помешивая. Добавьте изюм и перемешайте. Всё делайте на большом огне. Добавьте рис. Хорошо перемешайте. Добавьте соевый соус (вместо соли). Снова перемешайте. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и дайте постоять минут 5. В самом конце добавьте нарезанное кубиками яблоко. Перемешайте. Выключите огонь. Накройте крышкой и дайте постоять ещё 5 минут.