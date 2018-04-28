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Брауни домашний с белым шоколадом
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Брауни домашний с белым шоколадом 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Черный шоколад 70%: 250 гБелый шоколад: 100 гКоричневый сахар: 135 гСливочное масло: 110 гЯйцо куриное: 3 штукиПшеничная мука: 55 гКакао: 30 гНатуральный кофе: 1 столовая ложкаМорская соль: 1/4 чайной ложки
Инструкция приготовления
Духовку предварительно разогреть до 180 градусов. Молотый кофе залить 60–70 мл кипятка и дать настояться.100 г масла и черный шоколад растопить на водяной бане (не перемешивать ложкой!). Влить в растопленный шоколад 2 ст. ложки заваренного кофе и еще немного прогреть на огне, чтобы получилась гладкая, однородная масса, затем остудить. Белый шоколад поломать маленькими кусочками. Муку перемешать с солью. Яйца с сахаром взбить в комбайне. Не прекращая взбивать, влить шоколадную массу, затем всыпать муку и взбить еще немного. Добавить в тесто кусочки белого шоколада и перемешать. Смазать противень оставшимся маслом, выложить тесто, разровнять его и отправить в разогретую духовку на 15 минут. Готовый брауни посыпать какао и нарезать порциями.
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