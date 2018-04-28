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Печенье шоколадное с ванильной прослойкой
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Печенье шоколадное с ванильной прослойкой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Миндальная мука: 2 стаканаКакао: 1/4 стаканаЯйцо куриное: 2 штукиГашеная сода: 1/2 чайной ложкиКокосовое молоко: 1/2 стаканаТростниковый сахар: 1/4 стаканаПальмовое масло: 3/4 стаканаСахарная пудра: 1/2 чайной ложкиМед: 3 гКокосовое масло: 3 столовые ложкиВанильный экстракт: 1 столовая ложка
Инструкция приготовления
Сначала смешайте муку с какао, гашеной содой, сахарной пудрой и сахаром. Затем добавьте молоко, яйца, ванильный экстракт — взбейте до однородного состояния. Противень для выпекания застелите бумагой и выложите столовой ложкой тесто (как печенье по форме). Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, выпекайте 15 минут до полуготовности. Для крема (ингредиенты после сахарной пудры). Смешайте масло, ваниль, мед. Взбивайте 2–3 минуты до кремообразной массы. Положите крем на одно печенье, сверху положите еще одно. Когда все печенья будут готовы, отправьте на 15–20 минут в холодильник.
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