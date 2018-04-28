Ещё
Лимонад с имбирем и медом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лимонад с имбирем и медом 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Лимон: 1 штукаКорень имбиря: 20 гСвежая мята: 1 пучокМед: 6 столовых ложекВода: 500 мл  Инструкция приготовления
Промыть мяту, мелко нарезать. Очистить имбирь и порезать узкими кружками. Выжать лимонный сок. В кастрюле нагреть воду, сложить в нее мяту и имбирь, довести до кипения, поварить 3–5 минут и снять с огня. Дать постоять 10 минут (если оставить надолго, имбирь может дать лишнюю горечь), затем процедить в кувшин, добавить лимонный сок и мед по вкусу, перемешать. Остудить в холодильнике.
Eda.ru: последние новости
Тарт тоффи Соус бер руж (beurre rouge) Быстрый кофейный пирог
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти95
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег113
Что случится, если есть по три яйца в день36
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение