Лимонад с имбирем и медом

Ингредиенты

Лимон: 1 штукаКорень имбиря: 20 гСвежая мята: 1 пучокМед: 6 столовых ложекВода: 500 мл Инструкция приготовления

Промыть мяту, мелко нарезать. Очистить имбирь и порезать узкими кружками. Выжать лимонный сок. В кастрюле нагреть воду, сложить в нее мяту и имбирь, довести до кипения, поварить 3–5 минут и снять с огня. Дать постоять 10 минут (если оставить надолго, имбирь может дать лишнюю горечь), затем процедить в кувшин, добавить лимонный сок и мед по вкусу, перемешать. Остудить в холодильнике.