Харисса с вялеными помидорами

Красный перец чили: 7 штукСемена кумина (зира): 1 чайная ложкаМолотый кориандр: 1 чайная ложкаТоматная паста: 1 столовая ложкаЧеснок: 4 зубчикаВяленые помидоры в масле: 3 штукиСоль: по вкусуОливковое масло: 2 столовые ложки

Инструкция приготовления

В разогретой до 180 градусов духовке запеките чили в течение 20–30 минут до образования пузырьков, накрывать не нужно. Если пузырьки чуть подгорят, ничего страшного. Выньте из духовки, снимите кожицу, удалите семена, плодоножки и черенок. В ступке растолките семена зиры, нарубите мелко чеснок или измельчите с помощью чеснокодавилки. Смешайте в блендере чеснок, перец, зиру, кориандр, вяленые томаты, томатную пасту и соль до получения достаточно однородной пасты. Переложите получившуюся пасту в баночку, залейте сверху оливковым маслом и поставьте в холодильник. Добавляйте в соусы, маринады и супы. Паста будет храниться около месяца.