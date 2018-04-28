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Рыбный бульон из головизны красной рыбы
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Рыбный бульон из головизны красной рыбы 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Головизна красных рыб: 1,5 кгЛук: 1 гМорковь: 1 штукаСельдерей: 3 стебляФенхель: 1 головкаЛимон: 1 штукаАпельсины: 1 штукаЧерный душистый перец: 5 штукСоль: по вкусуОливковое масло: 2 столовые ложкиБелая часть лука-порей: 1 штука
Инструкция приготовления
Рыбные головы и плавники залейте холодной водой. Примерно 2 литра воды. Доведите до кипения и снимайте пену обратной стороной ложки. Варите около 30 минут. Тем временем, лук очистите и разрежьте пополам. Фенхель крупно нарежьте. Морковь очистите и также крупно нарежьте. Лук-порей хорошо промойте и нарежьте крупными кольцами. Сельдерей хорошо промойте и крупно нарежьте. Разогрейте в сотейнике оливковое масло и обжарьте на нем овощи около 5 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Добавьте овощи к бульону, добавьте полоску цедры лимона и полоску цедры апельсина, проще всего это сделать с помощью ножа для чистки картофеля. А также черный перец горошком. Варите на медленно огне еще около 15 минут. Процедите и используйте для приготовления любого рыбного супа.
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