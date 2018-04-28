Шоколадный мафин по-французски

Шоколадный мафин по-французскиИнгредиенты

Сливочное масло: 100 гЧерный шоколад 70%: 200 гСахар: 50 гЯйцо куриное: 2 штукиЯичный желток: 3 штукиПшеничная мука: 60 гСоль: по вкусуСахарная пудра: 100 г Инструкция приготовления

Разламываем шоколад, масло нарезаем кусочками и кладем в миску. Растапливаем шоколад с маслом на паровой бане, тщательно перемешивая. Взбиваем в пену яйца с желтками и сахаром (2 целых яйца, три желтка). Смешиваем яйца и шоколад, добавляем муку и соль. Перемешиваем до однородности. В формочки, смазанные маслом, выливаем тесто и в разогретую до 200 градусов духовку на 7–10 минут. Края теста должны пропечься, а начинка остаться жидкой. Подавать лучше пока кекс горячий, слегка присыпав сахарной пудрой.