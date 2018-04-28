Пирожки с начинкой

Ингредиенты

Молоко: 2 стаканаЯйцо куриное: 3 штукиСахар: 2 столовые ложкиСоль: 1 чайная ложкаРастительное масло: 1 стаканСметана: 2 столовые ложкиСухие дрожжи: 1 столовая ложкаПшеничная мука: 7 стаканов

Инструкция приготовления

2 яйца взбить с сахаром и солью. Добавить молоко, хорошо перемешать. Добавить растительное масло, сметану и дрожжи. Добавить муку и замесить очень мягкое тесто. Тесто убрать в холодильник на 1 час. Через час вынуть тесто и раскатать на маленькие шарики. Дать настояться тесту 20 минут. Раскатать тесто, положить начинку и сформировать пирожок. Сложить пирожки, швом вниз. Смазать пирожки яйцом. Выпекать пирожки до появления золотистого румянца при температуре 180 градусов.