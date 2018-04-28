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Скумбрия с овощами под сметанной заливкой
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Скумбрия с овощами под сметанной заливкой 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Свежая скумбрия: 1 штукаЛук: 1 головкаСладкий перец: 1 штукаПомидоры: 2,299 штукиСметана 20%-ная: 2 столовые ложкиЯйцо куриное: 2 штукиГорчица: 1 чайная ложкаПшеничная мука: 1 столовая ложка
Инструкция приготовления
Скумбрию почистить, нарезать на кусочки. Овощи почистить, нарезать. Дно блюда смазать растительным маслом, выложить лук и болгарский перец, слегка посолить, поперчить. Сверху уложить кусочки скумбрии, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить. На скумбрию выложить кусочки помидоров. Миксером взбить компоненты заливки: сметану, горчицу, яйца, муку и залить рыбу. Через 20–25 минут вкусное ароматное блюдо готово!
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