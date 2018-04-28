Торт «Наполеон» с заварным кремом и орешками

Сливочное масло: 250 гЯйцо куриное: 1 штукаВода: 130 млКислота лимонная: 1/4 чайной ложкиМолоко: 800 млСахар: 1/2 стаканаВанильный сахар: 1/2 чайной ложкиСоль: щепоткаОрехи: 50 гПшеничная мука: 2,5 стакана

Инструкция приготовления

На стол высыпать два стакана муки и 200 г масла, посечь ножом. В стакане с водой смешать яйцо, лимонную кислоту, щепотку соли, и всю смесь влить в тесто. Замесить тесто. Скатать 7 колобков и отправить в холодильник на 30 минут. Каждый колобок раскатать. Вырезать круг крышкой диаметром 26 см или на ваше усмотрение. Коржи выпекать до готовности, обрезки теста также отправить в духовку и выпекать (они пойдут на крошку). Для крема молоко, 3 столовые ложки муки, шепотку соли, сахар, ванильный сахар отправить в кастрюльку, смешать миксером до однородной массы и поставить на огонь, добавить остаток масла, перемешать и варить до загустения. Обрезки измельчить в крошку. Орехи измельчить и добавить в крошку. Коржи намазать кремом, посыпать крошкой и отправить на 5–6 часов настояться в холоде.