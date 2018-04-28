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Пирог с карамелизованными яблоками
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Пирог с карамелизованными яблоками 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Зеленые яблоки: 5 штукСливочное масло: 50 гСахар: 150 гЯблочный сок: 200 млПшеничная мука: 450 гЯйцо куриное: 2 штукиТворог: 100 гРастительное масло: по вкусу
Инструкция приготовления
Яблоки отчистить от кожуры и нарезать на тонкие дольки. На сковороде растопить 50 г сливочного масла, добавить 50 г сахара и 50 мл яблочного сока — перемешать. Добавить яблоки и томить в течение 15 минут на медленном огне. В 450 г муки добавить 1 яйцо, 100 г сахара, 100 г творога и 150 мл яблочного сока. Вымесить руками тесто и разделить на 2 части. Одну часть раскатать в пласт толщиной 1 см. Форму для выпекания смазать растительным маслом, распределить тесто по всему дну, выложить слой карамелизированых яблок. Оставшиеся тесто раскатать тонким слоем, нарезать на полоски и выложить в виде сеточки на пирог. Смазать пирог яичным желтком. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
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