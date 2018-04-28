Теплый салат из помидор, шампиньонов и шпината

Свежие листья шпината: 500 гКоролевские шампиньоны: 300 гПомидоры: 4 штукиЧеснок: по вкусуОливковое масло: 10 млСоль: по вкусуСахар: по вкусу

Инструкция приготовления

Сначала возьмите миску и порежьте 2 помидора на маленькие кусочки. Добавьте соль и сахар по вкусу. Оливковое масло разогреваем на сковороде и добавляем туда мелко нарезанные шампиньоны, за 5 минут до их готовности добавляем остальные 2 помидора, также мелко нарезанные. Через несколько минут добавляем немного листьев шпината и спрессованный чеснок. Доводим все до готовности. Теперь приготовленное на сковороде перемещаем в миску, перемешиваем и добавляем остальную часть шпината. Сверху посыпаем сыром. Кому какой больше по вкусу…Можно посыпать кедровыми орешками.