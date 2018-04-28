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Тыквенный суп со сливками
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Тыквенный суп со сливками 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Овощной бульон: 500 млТыква баттернат сквош: 750 гЛук репчатый: 2 головкиЧеснок: 2 зубчикаМускатный орех: 1/4 чайной ложкиСливки: 3 столовые ложки
Инструкция приготовления
В большую кастрюлю налейте бульон и 500 мл воды, доведите до кипения и добавьте нарезанную на небольшие кусочки тыкву, мелко нарезанные лук и чеснок, снова доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15 минут до мягкости тыквы. Обсушите все овощи, сохранив бульон. Положите овощи в блендер и измельчите до состояния пюре, по необходимости добавив бульон до нужной вам консистенции. Добавьте мускат, соль и специи. Перелейте суп в 4 небольшие миски и положите немного сливок сверху в виде спирали. Подавайте с теплым хлебом.
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