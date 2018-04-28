Десерт из затяжного печенья

Яйцо куриное: 2 штукиКефир: 200 млСметана: 200 гКакао: по вкусуПшеничная мука: 100 гВанилин: по вкусуСахар: по вкусуПеченье: 100 г Инструкция приготовления

Растереть затяжное печенье. Смешать яйца, кефир, сметану, сахар, какао, ванилин, гашеную соду. Перемешать полученную смесь с приготовленным печеньем и мукой. Тесто должно быть по консистенции напоминать овсяную кашу. Выложить на сковороду или в форму для запекания. Сверху посыпать печеньем. Выпекать в духовке 20-25 минут. Можно добавить орехи, изюм и т.д.