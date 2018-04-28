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Десерт из затяжного печенья
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Десерт из затяжного печенья 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Яйцо куриное: 2 штукиКефир: 200 млСметана: 200 гКакао: по вкусуПшеничная мука: 100 гВанилин: по вкусуСахар: по вкусуПеченье: 100 г  Инструкция приготовления
Растереть затяжное печенье. Смешать яйца, кефир, сметану, сахар, какао, ванилин, гашеную соду. Перемешать полученную смесь с приготовленным печеньем и мукой. Тесто должно быть по консистенции напоминать овсяную кашу. Выложить на сковороду или в форму для запекания. Сверху посыпать печеньем. Выпекать в духовке 20-25 минут. Можно добавить орехи, изюм и т.д.
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