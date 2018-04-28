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Вареная кукуруза с маслом
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Вареная кукуруза с маслом
Eda.ru
36 минут назад
Женский форум
Фото:
Eda.ru
Сливочное масло: 40 гСоль: по вкусуВода: 2 лПочатки кукурузы: 1 кг Инструкция приготовления
Кладем кукурузу в кипящую воду и варим 30–45 минут. Перекладываем в тарелку, посыпаем солью и смазываем сливочным маслом.
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