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Вареная кукуруза с маслом
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Вареная кукуруза с маслом 

Eda.ru 36 минут назад
Фото: Eda.ru
Сливочное масло: 40 гСоль: по вкусуВода: 2 лПочатки кукурузы: 1 кг  Инструкция приготовления
Кладем кукурузу в кипящую воду и варим 30–45 минут. Перекладываем в тарелку, посыпаем солью и смазываем сливочным маслом.
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