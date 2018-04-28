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Лосось, запеченный с картофелем и фенхелем
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Лосось, запеченный с картофелем и фенхелем 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Молодой картофель: 600 гФенхель: 1 гЛосось: 500 гПетрушка: 1 пучокЧеснок: 2 зубчикаОливковое масло: по вкусуСвежая мята: 1 пучокТертый сыр пармезан: 100 гЛимонная цедра: щепотка
Инструкция приготовления
Разрезать картофелины надвое, у фенхеля отрезать стебли (они понадобятся для гарнира). Поместить в кипящую подсоленую воду на 6 минут. Дать обсохнуть овощам пару минут, затем переложить их в форму для выпекания, хорошо посолить и поперчить, добавить мелко порубленый чеснок и половину пучка петрушки. Разогреть духовку до 220 градусов. Запекать примерно 30 минут. На кусках лосося сделать надрезы глубиной примерно 1 см. Натереть мятой и оставшейся петрушкой.
Когда картофель покроется золотистой корочкой, достать его из духовки и посыпать пармезаном. Затем положить сверху куски лосося кожей вверх, посыпать цедрой лимона и полить оливковым маслом, затем готовить еще 15 минут. Подавать с дольками лимона.
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