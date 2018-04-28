Лимончелло (Limoncello)

Ингредиенты

Лимон: 10 штукВодка: 1 лСахар: 350 гВода: 1,2 л Инструкция приготовления

Лимоны тщательно помыть, снять цедру овощечисткой. Это надо делать аккуратно так, чтобы снимать только желтая часть. Если будет хоть немного белой, лимончелло будет горчить. Сложить цедру в банку и залить водкой. Настаивайте 40 дней (если хотите добавить лимонный сок в готовое изделие, выдавите сок с лимонов и заморозьте). Через 40 дней сахар смешать с водой, довести до кипения, мешая, пока сахар полностью не растворится. Остудить. Водку процедить в чистую посуду и смешать с сахарным сиропом. При желании, на этом этапе можно добавить сохраненный, размороженный лимонный сок. Разлить по бутылкам. Можно употреблять уже! Но итальянцы рекомендуют дать лимончелло «отдохнуть» еще 40 дней.