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Курица тандури с рисом и кардамоном
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Курица тандури с рисом и кардамоном 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Йогурт: 250 млТандури: 60 гЛимонный сок: 2 столовые ложкиКуриная грудка: 1 кгЛук репчатый: 1 головкаРастительное масло: 1 столовая ложкаДлиннозерный рис: 300 гКоробочки кардамона: 2 штукиШпинат: 400 гКуриный бульон: 750 мл  Инструкция приготовления
Замочите в холодной воде 8 деревянных палочек на 30 минут. Смешайте йогурт, тандури и лимонный сок в миске и добавьте нарезанные кубиками куриные грудки, хорошо перемешайте, накройте и маринуйте 10 минут. Тем временем, разогрейте масло в сковороде и добавьте мелко нарезанный лук. Жарьте 3 минуты, затем добавьте рис и разломанные коробочки кардамона. Готовьте, помешивая, 3-5 минут. Добавьте горячий куриный бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь до маленького и тушите 15 минут. Разогрейте гриль в духовке. Наденьте кусочки курицы на палочки, оставив четверть палочки снизу пустой, и готовьте по 5 минут с каждой стороны или до готовности. Помойте шпинат и сложите в большую кастрюлю, не вытерая. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 1-2 минуты, пока шпинат не поникнет. В тарелки выложите рис, немного шпината и курицу. Подавайте с йогуртом.
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