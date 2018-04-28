Семга в соево-медовом соусе

Ингредиенты

Семга: 200 гСоевый соус: 4 столовые ложкиМед: 1 столовая ложкаМолотый перец чили: по вкусуЧеснок: 2 зубчикаОливковое масло: 2 столовые ложкиСмесь перцев: по вкусуКунжутные семечки: по вкусу

Инструкция приготовления

Чеснок пропустить через пресс. Из рыбы удалить все косточки. Смешать все ингредиенты для маринада (все, кроме кунжутных семечек), положить в него кусочки рыбы кожей вверх. Оставить так рыбку мариноваться минут на 30 при комнатной температуре, можно и дольше в холодильнике. Разогреть духовку до 230 градусов. Рыбу перевернуть кожей вниз, посыпать кунжутными семечками и отправить её запекаться вместе с маринадом минут на 12–15 (ориентируйтесь по своей духовке).