Десертный творожный сыр

Десертный творожный сырИнгредиенты

Творожная масса: 500 гЖелатин: 20 гМолоко: 4 столовые ложкиЖеле: по вкусу

Инструкция приготовления

Желатин замочить в небольшом количестве воды на 10 минут. Добавить молоко и растворить его (я нагреваю в микроволновке, главное чтоб не кипело).. Смешать растворенный желатин с творожной массой. Вмешать кубики разноцветного желе (количество и качество: покупной или домашний на ваш вкус и предпочтения). Завернуть колбаской в пищевую пленку и поставить в холод до полного застывания, часа на 2.