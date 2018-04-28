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Десертный творожный сыр
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Десертный творожный сыр 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Десертный творожный сырИнгредиенты
Творожная масса: 500 гЖелатин: 20 гМолоко: 4 столовые ложкиЖеле: по вкусу
Инструкция приготовления
Желатин замочить в небольшом количестве воды на 10 минут. Добавить молоко и растворить его (я нагреваю в микроволновке, главное чтоб не кипело).. Смешать растворенный желатин с творожной массой. Вмешать кубики разноцветного желе (количество и качество: покупной или домашний на ваш вкус и предпочтения). Завернуть колбаской в пищевую пленку и поставить в холод до полного застывания, часа на 2.
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