Лосось с киноа, апельсинами и пюре из зеленого горошка

Апельсины: 1 штукаСливочное масло: 20 гПюре из зеленого горошка: 150 гЖелтый сладкий перец: 150 гФиле лосося: 300 гКиноа: 100 гЗеленый горошек: 50 г Инструкция приготовления

Разогреваем духовку до 180 градусов. Киноа промываем и отвариваем в подсоленной воде в течение 20-ти минут, снимаем с огня и заправляем половиной сливочного масла. Лосось солим, перчим. Разогреваем в сковороде 2–3 ст. ложки растительного масла, и обжариваем рыбу на сильном огне в течение 2-х минут с каждой стороны и отправляем в духовку 7–10 минутПерец нарезаем мелко, апельсин нарезаем на дольки. В сотейнике прогреваем пюре из горошкаВ сковороде разогреваем оставшееся сливочное масло и обжариваем перец, горошек и апельсины до золотистой корочки, добавляем киноа и прогреваем вместе 1–2 минуты на среднем огне На тарелку выкладываем киноа, рыбу, украшаем дольками апельсина и подаём с соусом