Тыквенный чатни с рисом и бараниной

Лук репчатый: 2 штукиМорковь: 2 штукиЧеснок: 4 зубчикаИмбирь: 20 гБренди: 50 млДлиннозерный рис: 1/2 стаканаПетрушка: 20 гСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуРастительное масло: 50 млСливочное масло: 20 гТыква: 1 штукаФиле баранины: 4 куска

Инструкция приготовления

Сварить рис, следуя инструкциям на упаковке. Пока варится рис, нарезать тыкву кубиками 2х2 см. Морковь потереть на терке, мелко нарезать лук, чеснок и имбирь. В сотейнике или глубокой сковороде растопить сливочное масло, добавить растительное и обжарить нарезанный лук. Когда лук станет мягким, добавить чеснок и имбирь, жарить еще пару минут помешивая. Добавить морковь и жарить еще 5 минут. Всыпать нарезанную тыкву, перемешать с луком, чесноком и имбирем и жарить 5 минут на сильном огне, далее уменьшить огонь до среднего и тушить еще 10 минут, периодически помешивая. Добавить бренди, перемешать и тушить еще 2–3 минуты. Посолить, поперчить, добавить мелко нарубленную петрушку, перемешать и снять тыквенный чатни с огня. Рис слегка обжарить на другой сковороде (2–3 минуты), добавить тыквенный чатни, перемешать и через 1–2 минуты снять с огня. Медальоны из баранины слегка поперчить и обжарить на сильном огне без добавления соли.