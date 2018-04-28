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Панкейки на кефире
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Панкейки на кефире 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Кефир: 1/2 лЯйцо куриное: 2 штукиСахар: 2 столовые ложкиПшеничная мука: 2,5 стаканаВанильный сахар: по вкусуСода: 1 чайная ложкаРазрыхлитель: 10 гРастительное масло: 100 мл  Инструкция приготовления
Приготовление теста начинается с кефира. Кефир нужно налить в кастрюлю и поставить на плиту, включив маленький огонь. Сразу же в него всыпать соду. Гасить ее не нужно, она погасится кислотами кефира. Как только кефир немного нагреется, сода вступит с ним в реакцию, и подниматься пышной пеной. Теперь кастрюлю нужно снять с огня. Кефир будет теплым, сода погасится и не будет чувствоваться в блинах. Если нет разрыхлителя, ничего страшного, без него тоже получаются пышные блины. Дальше к кефиру добавить яйца, сахар, ванилин и все взбить. Муку подсыпать небольшими частями и тщательно вымесить миксером. Растительное масло вливается в последнюю очередь, когда все компоненты уже растворились в тесте. На разогретую сковороду, смазанную растительным жиром, выливать по неполной половине теста и немного его распределить по кругу сковороды. Выпекать блины на медленном огне. Как только начнут появляться лопающиеся пузырьки, блин нужно перевернуть. Если жарить блинчики на блинной сковороде с антипригарным покрытием, маслом смазывать ее не надо. Блинчики после жарки смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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