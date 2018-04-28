Тарталетки со слабосолёным муксуном

Ингредиенты

Тарталетки: 4 штукиМуксун слабосоленый: 200 гСливочный сыр: 100 гОливки, фаршированные лимоном: 4 штуки

Инструкция приготовления

Муксуна нарезать тонкими ломтиками или продольными кусочками. Тарталетки выложить на блюдо, положить в каждую по чайной или столовой ложке сливочного сыра (я брала пресный маскарпоне, чтобы он своим вкусом не перебил чудесный вкус муксуна), туда же выложить ломтики или кусочки копчёного муксуна. И третьим ингредиентом хорошо будет смотреться оливки или ломтик лимона.