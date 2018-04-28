Ещё
Тарталетки со слабосолёным муксуном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарталетки со слабосолёным муксуном 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Тарталетки: 4 штукиМуксун слабосоленый: 200 гСливочный сыр: 100 гОливки, фаршированные лимоном: 4 штуки
Инструкция приготовления
Муксуна нарезать тонкими ломтиками или продольными кусочками. Тарталетки выложить на блюдо, положить в каждую по чайной или столовой ложке сливочного сыра (я брала пресный маскарпоне, чтобы он своим вкусом не перебил чудесный вкус муксуна), туда же выложить ломтики или кусочки копчёного муксуна. И третьим ингредиентом хорошо будет смотреться оливки или ломтик лимона.
Eda.ru: последние новости
Тарт тоффи Соус бер руж (beurre rouge) Быстрый кофейный пирог
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти95
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег113
Что случится, если есть по три яйца в день36
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение