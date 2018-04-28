Домашние плюшки

Ингредиенты

Сахар: 1 столовая ложкаСоль: 1 чайная ложкаПшеничная мука: 4 стаканаСухие дрожжи: 1 столовая ложкаМолоко: 1,5 стаканаВанилин: 1,5 гРастительное масло: 2 столовые ложкиЯйцо куриное: 1 штука

Инструкция приготовления

Смешать в миске муку, сухие быстродействующие дрожжи (читать рекомендацию на упаковке!), сахар, соль и ванилин. Влить теплое молоко или воду. Быстро замесить тесто. В конце замеса добавить растительное масло, чтобы тесто не прилипало к рукам. Еще немного помесить, затем оставить тесто для подъема. Для этого миску с тестом накрыть сверху пищевой пленкой или полотенцем и поставить в тёплое место без сквозняков. Через час–полтора объем теста увеличится вдвое. Необходимо обмять его и снова оставить для подъема. На этот раз тесто поднимется быстрее, минут за 30. Готовое тесто выложить на стол, присыпанный мукой, и еще раз вымесить. Затем скатать тесто в жгут, нарезать его кусочками, а кусочки скатать в колобки. Каждый колобок раскатать в виде овальной лепешки и обильно посыпать сахаром (примерно чайная ложка с верхом). Можно посыпать смесью сахара с корицей. Свернуть лепешку рулетиком, сахаром внутрь, затем согнуть рулетик пополам. На сгибе рулетика сделать надрез, примерно до половины, крепко сплющив при этом концы. Затем надрез развернуть. Получилась плюшка в форме «сердечка». Выложить плюшки на противень, покрытый бумагой для выпечки (бумагу смазать маслом).

Оставить плюшки для расстойки на 15 минут, потом смазать взбитым яйцом. Выпекать домашние плюшки в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут.