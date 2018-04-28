Ещё
Домашние плюшки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Домашние плюшки 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Сахар: 1 столовая ложкаСоль: 1 чайная ложкаПшеничная мука: 4 стаканаСухие дрожжи: 1 столовая ложкаМолоко: 1,5 стаканаВанилин: 1,5 гРастительное масло: 2 столовые ложкиЯйцо куриное: 1 штука
Инструкция приготовления
Смешать в миске муку, сухие быстродействующие дрожжи (читать рекомендацию на упаковке!), сахар, соль и ванилин. Влить теплое молоко или воду. Быстро замесить тесто. В конце замеса добавить растительное масло, чтобы тесто не прилипало к рукам. Еще немного помесить, затем оставить тесто для подъема. Для этого миску с тестом накрыть сверху пищевой пленкой или полотенцем и поставить в тёплое место без сквозняков. Через час–полтора объем теста увеличится вдвое. Необходимо обмять его и снова оставить для подъема. На этот раз тесто поднимется быстрее, минут за 30. Готовое тесто выложить на стол, присыпанный мукой, и еще раз вымесить. Затем скатать тесто в жгут, нарезать его кусочками, а кусочки скатать в колобки. Каждый колобок раскатать в виде овальной лепешки и обильно посыпать сахаром (примерно чайная ложка с верхом). Можно посыпать смесью сахара с корицей. Свернуть лепешку рулетиком, сахаром внутрь, затем согнуть рулетик пополам. На сгибе рулетика сделать надрез, примерно до половины, крепко сплющив при этом концы. Затем надрез развернуть. Получилась плюшка в форме «сердечка». Выложить плюшки на противень, покрытый бумагой для выпечки (бумагу смазать маслом).
Оставить плюшки для расстойки на 15 минут, потом смазать взбитым яйцом. Выпекать домашние плюшки в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут.
Eda.ru: последние новости
Тарт тоффи Соус бер руж (beurre rouge) Быстрый кофейный пирог
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти94
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег113
Что случится, если есть по три яйца в день36
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение