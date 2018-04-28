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Ризотто «суровое» из перловки с грибами
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Ризотто «суровое» из перловки с грибами 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Перловая крупа: 1 стаканШампиньоны: 400 гЛук репчатый: 1 штукаЧеснок: 3 зубчикаМускатный орех: 1/2 чайной ложкиСоевый соус: 2 столовые ложкиОливковое масло: 5 столовых ложекТоматная паста: 2 столовые ложкиПетрушка: 1/2 пучка
Инструкция приготовления
В глубоком сотейнике* разогреть 2 ст. ложки масла (можно использовать сливочное), обжарить нарубленный чеснок до светло-золотистого цвета. Добавить перловую крупу, обжарить ее с чесноком пару минут. Затем залить водой, посолить, довести до кипения, накрыть крышкой и оставить томиться на маленьком огне. Варить до готовности, согласно инструкции на упаковке. Возможно, потребуется предварительное замачивание крупы, а возможно и нет — зависит от производителя. Тем временем, приготовить грибы. **
На оставшемся масле обжарить лук и добавить к нему нарезанные грибы. Обжаривать их до тех пор, пока они не выпустят воду, а вода не испарится, тогда грибы станут поджариваться, приобретая золотистый цвет.
Чуть посолить и добавить мускатный орех, перец — по вкусу. Смешать в сотейнике готовую перловку с грибами, продолжая держать их на медленном огне. Добавить соевый соус и томатную пасту, перемешать. При необходимости можно добавить воды, я добавляла 0,5 стакана для более нежной консистенции. Для лучшего результата готовому блюду дать настояться и пропитаться друг другом 5-10 минут.
Подавать с мелко нарубленной петрушкой и сыром пармезан. P. S. Чтобы максимально приблизить рецепт к оригинальному «Ризотто», можно сварить перловку, учитывая советы из «Школы» http://eda.ru/school/video/69/kak-prigotovit-rizotto
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