Бананово-карамельный пай

Ингредиенты

Сахар: 150 гЯйцо куриное: 1 штукаСметана: 5 столовых ложекПшеничная мука: 300 гРазрыхлитель: 1 чайная ложкаБананы: 5 штукСливочное масло: 150 г Инструкция приготовления

Смешиваем 100 г сахара и яйцо. Далее добавляем сметану и 100 г масла (маргарина). Потом засыпаем муку и разрыхлитель теста. Замешиваем тесто и ставим в на 30–60 минут. Теперь можно начать делать карамель. Топим 50 г сливочного масла (маргарина) в форме (желательно в той же, в которой будете печь пирог). Добавляем 50 г сахара и держим на огне до образования жидкой карамели. Огонь должен быть большим, чтобы не образовывались сахарные комочки. Бананы очищаем и режим пополам вдоль. Укладываем на карамель сердцевиной вниз. Тесто раскатываем и укладываем на бананы. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–40 минут. При необходимости увеличьте жар или время выпекания. Расстегиваем форму и переворачиваем пирог.