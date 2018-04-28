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Газированный огуречный лимонад
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Газированный огуречный лимонад 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Газированный огуречный лимонадИнгредиенты
Тростниковый сахар: 50 гОгурцы: 300 гВода: 50 млЛимон: 1 штукаГазированная вода: 2 стакана
Инструкция приготовления
Очистить огурцы от кожуры, нарезать на 4–5 частей и измельчить в блендере в пюре. С помощью сита процедить сок и хорошо отжать огуречную мякоть. В ковше нагреть сахар и 50 мл простой воды, пока сахар не растворится и сироп немного не загустеет. Снять с огня, дать остыть. Смешать сахарный сироп, лимонный и огуречный соки. Все размешать, разлить по стаканам, залить газированной водой, добавить лед и подавать.
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