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Пьемонтский масляный соус для овощей (Bagna Cauda)
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Пьемонтский масляный соус для овощей (Bagna Cauda) 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Оливковое масло: 5 столовых ложекСливочное масло: 80 гЧеснок: 2 зубчикаСоленые анчоусы в масле: 100 гБелые трюфели: 1 штука
Инструкция приготовления
Чеснок мелко покрошить. Анчоусы очистить, разделать, вымочить 10 минут в холодной воде и обшушить. Вскипятите воду в кастрюле, убавьте огонь и держите при пузырьковом кипении. В другой кастрюле необходимо нагреть смесь сливочного и оливкового масла, не давая смеси темнеть. Добавьте чеснок и поставьте эту кастрюлю в первую, с едва кипящей водой. Накрошите анчоусы, добавьте их в смесь масел и подавите деревянной ложкой, чтобы они полностью разошлись и соус стал однородным. Перед самой подачей добавьте трюфели. Перелейте соус в горшочек для фондю или на блюдо и подавайте.
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