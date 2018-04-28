Пьемонтский масляный соус для овощей (Bagna Cauda)

Оливковое масло: 5 столовых ложекСливочное масло: 80 гЧеснок: 2 зубчикаСоленые анчоусы в масле: 100 гБелые трюфели: 1 штука

Инструкция приготовления

Чеснок мелко покрошить. Анчоусы очистить, разделать, вымочить 10 минут в холодной воде и обшушить. Вскипятите воду в кастрюле, убавьте огонь и держите при пузырьковом кипении. В другой кастрюле необходимо нагреть смесь сливочного и оливкового масла, не давая смеси темнеть. Добавьте чеснок и поставьте эту кастрюлю в первую, с едва кипящей водой. Накрошите анчоусы, добавьте их в смесь масел и подавите деревянной ложкой, чтобы они полностью разошлись и соус стал однородным. Перед самой подачей добавьте трюфели. Перелейте соус в горшочек для фондю или на блюдо и подавайте.