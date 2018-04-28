Холодец с салатом из редиса и томатной сальсой

Холодец с салатом из редиса и томатной сальсойКонечно, лучшая приправа к холодцу — это тертый хрен со сливками и ядреная горчица, но иногда можно позволить себе и менее дидактичные сочетания. Впрочем, не забыв запастить горчицей и хреном.

Ингредиенты

Корень сельдерея: 300 гТелячья голень: 3 кгПомидоры: 500 гРедис: 300 гЛук репчатый: 2 головкиКрасный лук: 1 головкаХрен: 1 штукаМорковь: 1 штукаЛимонный сок: 30 млЛавровый лист: 2 штукиУкроп: 20 гПетрушка: 10 гПодсолнечное нерафинированное масло: 50 млЖелатин: по вкусу

Инструкция приготовления

Телячьи голени залить в большой кастрюле пятью литрами воды, поставить на огонь, довести до кипения, снять пену, добавить морковь, репчатый лук, кусок корня сельдерея, лавровый лист и варить на очень медленном огне шесть-восемь часов, тщательнейшим образом снимая пену и жир с поверхности бульона. В самом конце можно посолить, если соль не является преступлением на вашей кухне. Готовому бульону дать слегка остыть, чтобы оставшийся жир начал застывать пленкой на поверхности, снять его, а потом тщательно процедить бульон через мелкое сито или даже сито с марлей. Собственно, в этот момент как раз и обретается искомая диетичность этого блюда, которое советские диетологи в небольших количествах раз­решали. С телячьих голяшек обобрать мясо, нарубить его или разобрать вручную на волокна, смешать с рубленым укропом и петрушкой и залить, выложив в форму, бульоном. В принципе, коллагена из двух голяшек вполне должно хватить на нормальную текстуру холодца, но если вы волнуетесь, можно добавить несколько пластинок желатина, предварительно замочив их в холодной воде, а потом, отжав от воды, вбив венчиком в бульон. Оставить холодец застывать на ночь. Тем временем приготовить сальсу, для чего нарезать мелкими кубиками мякоть помидоров, смешать ее с нарубленной петрушкой, красным луком и тертым хреном — чайную ложку на полкило помидоров. Заправить маслом и лимонным соком. Также к холодцу можно нарезать немного редиски с укропом.