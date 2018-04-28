Пряный томатный суп-пюре

Пряный томатный суп-пюреИнгредиенты

Томатная паста: 1 столовая ложкаПомидоры в собственном соку: 700 гЛук: 1 штукаЧеснок: 2 зубчикаОливковое масло: 2 столовые ложкиЧили-паста: 1 чайная ложкаВустерширский соус: 2 столовые ложкиМолотая паприка: 1,5 чайные ложкиСливки 20%-ные: 100 млСоль: по вкусуПерец черный молотый: по вкусуСахар: по вкусуКуриный бульон: 150 млБазилик: 1 пучокСоевый соус: 1 столовая ложка

Инструкция приготовления

Обжарьте до мягкости на среднем огне мелко нарезанный лук и чеснок. Добавьте томатную пасту и немного обжарьте. Добавьте консервированные томаты (лучше без кожицы), базилик, паприку, соль (сначала лучше немного), перец, сахар, чили-пасту. Доведите до кипения, добавьте куриный бульон, снова доведите до кипения, убавьте огонь, добавьте соевый соус и ворчестер. Накройте крышкой и варите 10 минут. Погружным блендером измельчите содержимое кастрюли до состояния пюре или перелейте в блендер, а потом вылейте обратно в кастрюлю. Варите еще 5–7 минут на медленном огне. Влейте сливки, перемешайте, попробуйте суп и при необходимости добавьте еще соли, перца или сахара. Доведите до кипения и варите еще пару минут. Разлейте по тарелкам, добавьте в каждую тарелку по листику базилика и по паре капель оливкового масла.