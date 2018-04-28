Грильбургер с дзадзики

Ингредиенты

Котлета для бургера: 2 штукиОгурцы: 30 гКрасный лук: 40 гТурецкий йогурт: 140 гЦукини: 150 гБаклажаны: 50 гСладкий перец: 240 гЧеснок: 4 зубчикаРозмарин: 1 гТимьян: 1 гУкроп: 5 гПетрушка: 5 гОливковое масло: 80 млБулочка для гамбургеров: 2 штуки

Инструкция приготовления

Достаньте котлеты из холодильника и дайте полежать при комнатной температуре 15 минут; нарежьте лук тонкими полукольцами, залейте холодной водой, нарежьте цукини, баклажан тонкими кольцами, перец почистите от семян и нарежьте. Смешайте цукини, баклажаны, перец, 2/3 чеснока, мелко нарубленную зелень, 5 столовых ложек оливкового масла, посолите, поперчите, перемешайте. Натрите огурец на мелкой терке, нарубите петрушку и укроп мелко; смешайте йогурт, оставшийся чеснок, петрушку, укроп, натертые на терке огурцы, слегка посолите и поперчите, перемешайте. Смажьте булки оливковым маслом со стороны срезов и обжарьте на сковороде гриль на сильном огне в течение 30 секунд до черных полосок, слегка прижимая рукой центр булки. Обжарьте баклажаны и цукини на раскаленной сковороде гриль по 1,5 минуты с каждой стороны, болгарский перец обжарьте по 2 минуты с каждой стороны; обжарьте котлеты на раскаленной сковороде гриль по 1 минуте с каждой стороны обильно поперчив при переворачивании. Смажьте нижние булки соусом, оставшийся соус отложите; выложите котлеты, лук, баклажаны и по 1/3 цукини и болгарского перца. Смажьте верхние булки соусом, соедините и подавайте с оставшимися цукини, болгарским перцем и соусом.