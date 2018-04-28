Клубнично-малиновый торт

Клубнично-малиновый тортИнгредиенты

Сахар: 2 столовые ложкиЯйцо куриное: 3 штукиСливочное масло: 150 гСметана: 100 гПшеничная мука: 2 стаканаРазрыхлитель: 1 чайная ложкаСливки 30%-ные: 350 гСыр рикотта: 250 гСахарная пудра: 3 столовые ложкиМалина: 200 гКлубничное желе: 50 гЖелатин: 10 гВода: 0,4 лКлубника: 300 г Инструкция приготовления

Яйца взбить с сахаром, добавить мягкое масло и кефир, продолжая взбивать, постепенно добавляем муку с разрыхлителем. Тесто как на оладьи.

Разъёмную форму (у меня 25 см) смазать маслом, посыпать мукой. Можно выпекать один большой бисквит и потом резать его на 3 части или сразу разделить тесто и выпекать каждый корж отдельно при 180*. Клубнику вымыть, обсушить и разрезать каждую ягоду пополам вдоль. В кипячёной воде развести желатин и пакетик клубничного желе. Постепенно нагревая, дождаться полного растворения, добавить ром. Остудить. Малину (можно замороженную) засыпать сахаром, прогреть на медленном огне, помешивая, до растворения сахара, протереть сквозь сито.

Получится довольно густое пюре. Коржи уменьшить в диаметре до 20,5 см. Я накрыла подходящей по размеру крышкой и обрезала излишки острым ножом по окружности. Для крема взбить сливки с сахарной пудрой, осторожно подмешать к ним рикотту. Донышко разъёмной формы застелить пищевой плёнкой или бумагой для выпечки (чтобы не подтекало желе) На донышко от разъёмной формы (без бортиков) ровно в центр выкладываем первый корж, смазываем его 1/3 малинового пюре и наносим крем 1/3, накрываем следующим коржом, операцию повторяем, накрываем третьим коржом и смазываем третий корж только пюре. Аккуратно надеваем на «торт» открытые бортики для формы. В получившийся зазор между тортом и бортом формы (не закрывать!) выкладываем половинки клубничек, плотно к друг другу, срезом к торту (хвостиками вниз)

Только после этого закрываем кольцо на замок. Из ложки по окружности поливаем клубнички желе. Сначала немного, чтобы нижний корж не размок. Убираем в холодильник на несколько минут. Затем поливаем ещё желе (почти до верха клубничек) даём застыть. Теперь выкладываем второй ряд клубники (хвостиками вверх) в промежутки между ягодами нижнего слоя. Заливаем желе до верха торта. Ставим застывать. Оставшийся крем выкладываем в кондитерский мешок, и с помощью насадки украшаем верх торта. В серединку выкладываем клубнику. Убираем в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей клубнику посыпать сахарной пудрой.