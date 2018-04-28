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Запеченный молочный поросенок
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Запеченный молочный поросенок 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Запеченный молочный поросенокИнгредиенты
Потрошеный молочный поросенок: 1 штукаВода: 1,5 стаканаСвиное сало: 200 гЧеснок: 2 головкиКрупная соль: по вкусуЛавровый лист: 3 штукиТимьян: по вкусуМайоран: щепотка
Инструкция приготовления
Перед тем, как запекать поросенка в духовке нужно: очистить и очень мелко нарезать чеснок. Смешать, с салом, крупной солью, тимьяном и майораном. Можно также растереть чеснок до состояния пасты и перемешать с оставшейся частью ингредиентов, такую пасту легче использовать, чем предыдущую смесь. Если приготовить чесночную пасту заранее, за день до, чеснок усилит свой эффект, поросенок окажется вкуснее. Нагреть духовку при 150 градусах в течение часа, за это время натереть поросенка, внутри и снаружи, готовой смесью с помощью кухонной кисти. Уложить поросенка на жаростойкий поднос. Положить лавровые листья на дно, вылить на поднос стакан воды, не смачивая кожу поросенка. Расплавить свиной жир.
Наколоть кожу и голову толстой иглой или вилкой и натереть заблаговременно расплавленным салом. Это очень важно сделать, чтобы не образовывались воздушные пузыри, а кожа образовала хрустящую корочку. Запекание молочного поросенка. Поместить целиком поросенка при 150 градусах в центральную часть духовки с нагревом сверху и снизу приблизительно на 1 час, часто поливая образующимся в подносе соком. Оставить поросенка в духовке, не переворачивая в течение получаса. Если в подносе вода испаряется, следует ее немного добавить, необходимо поддерживать поросенка слегка влажным, для лучшего вкуса блюда. На следующие 15–20 минут, чтобы образовалась хрустящая и румяная корочка, следует поднять температуру до 190 градусов. Молочный поросенок должен быть в духовке почти 2 часа. Вынуть его из духовки, нарезать, перелить из подноса сок в соусник. Соус —чтобы обмакивать хлеб или перемешать с мясом. Гарнир, который очень хорошо подойдет для этого блюда — салат из свежего цикория и хорошее белое вино.
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