Запеченный молочный поросенок

Запеченный молочный поросенокИнгредиенты

Потрошеный молочный поросенок: 1 штукаВода: 1,5 стаканаСвиное сало: 200 гЧеснок: 2 головкиКрупная соль: по вкусуЛавровый лист: 3 штукиТимьян: по вкусуМайоран: щепотка

Инструкция приготовления

Перед тем, как запекать поросенка в духовке нужно: очистить и очень мелко нарезать чеснок. Смешать, с салом, крупной солью, тимьяном и майораном. Можно также растереть чеснок до состояния пасты и перемешать с оставшейся частью ингредиентов, такую пасту легче использовать, чем предыдущую смесь. Если приготовить чесночную пасту заранее, за день до, чеснок усилит свой эффект, поросенок окажется вкуснее. Нагреть духовку при 150 градусах в течение часа, за это время натереть поросенка, внутри и снаружи, готовой смесью с помощью кухонной кисти. Уложить поросенка на жаростойкий поднос. Положить лавровые листья на дно, вылить на поднос стакан воды, не смачивая кожу поросенка. Расплавить свиной жир.

Наколоть кожу и голову толстой иглой или вилкой и натереть заблаговременно расплавленным салом. Это очень важно сделать, чтобы не образовывались воздушные пузыри, а кожа образовала хрустящую корочку. Запекание молочного поросенка. Поместить целиком поросенка при 150 градусах в центральную часть духовки с нагревом сверху и снизу приблизительно на 1 час, часто поливая образующимся в подносе соком. Оставить поросенка в духовке, не переворачивая в течение получаса. Если в подносе вода испаряется, следует ее немного добавить, необходимо поддерживать поросенка слегка влажным, для лучшего вкуса блюда. На следующие 15–20 минут, чтобы образовалась хрустящая и румяная корочка, следует поднять температуру до 190 градусов. Молочный поросенок должен быть в духовке почти 2 часа. Вынуть его из духовки, нарезать, перелить из подноса сок в соусник. Соус —чтобы обмакивать хлеб или перемешать с мясом. Гарнир, который очень хорошо подойдет для этого блюда — салат из свежего цикория и хорошее белое вино.