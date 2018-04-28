Ещё
Тушеный цикорий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тушеный цикорий 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Тушеный цикорийИнгредиенты
Цикорий: 12 штукСливочное масло: 25 гПодсолнечное масло: 2 столовые ложкиПшеничная мука: 1 столовая ложкаМясной бульон: 275 млГовяжья нога: 1 штукаМускатный орех: по вкусуСоль: по вкусу
Инструкция приготовления
Удалите ножки цикория, промойте его и положите в кастрюлю, залив водой со щепоткой соли. Доведите до кипения. В другой кастрюле вскипятите равное количество подсоленной воды. Когда цикорий закипит, его придется переложить в другую кастрюлю, чтобы избежать горечи. Доведите воду до кипения и варите еще 15 минут. Растопите сливочное масло вместе с подсолнечным, вмешайте муку и готовьте, помешивая, 2 минуты. Потом медленно вливайте бульон, добавьте ножку, цикорий и щепотку свежемолотого муската. Готовьте 10-12 минут.
Потом удалите ножку и переложите цикорий с соусом на подогретое блюдо.
Eda.ru: последние новости
Тарт тоффи Соус бер руж (beurre rouge) Быстрый кофейный пирог
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти95
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег113
Что случится, если есть по три яйца в день36
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение