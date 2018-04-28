Тушеный цикорий

Тушеный цикорийИнгредиенты

Цикорий: 12 штукСливочное масло: 25 гПодсолнечное масло: 2 столовые ложкиПшеничная мука: 1 столовая ложкаМясной бульон: 275 млГовяжья нога: 1 штукаМускатный орех: по вкусуСоль: по вкусу

Инструкция приготовления

Удалите ножки цикория, промойте его и положите в кастрюлю, залив водой со щепоткой соли. Доведите до кипения. В другой кастрюле вскипятите равное количество подсоленной воды. Когда цикорий закипит, его придется переложить в другую кастрюлю, чтобы избежать горечи. Доведите воду до кипения и варите еще 15 минут. Растопите сливочное масло вместе с подсолнечным, вмешайте муку и готовьте, помешивая, 2 минуты. Потом медленно вливайте бульон, добавьте ножку, цикорий и щепотку свежемолотого муската. Готовьте 10-12 минут.

Потом удалите ножку и переложите цикорий с соусом на подогретое блюдо.