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Чесночный рис с соевым соусом
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Чесночный рис с соевым соусом 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Рис: 500 гМорковь: 1 штукаЛук-порей: 100 гЧеснок: 4 головкиСоевый соус: 2 столовые ложкиЯйцо куриное: 1 штукаЗеленый лук перья: 1 пучокКунжутные семечки: 20 гФиле куриной грудки: 400 г  Инструкция приготовления
Отварите нешлифованный рис до готовности. Мне очень нравится этот сорт риса за его приятный ореховый привкус, ну и, конечно же, за большую его пользу. Лук-порей нарежьте колечками, а морковь мелкими кубиками. Куриное филе тоже нужно не крупно нарезать. Разогреть несколько ложек растительного масла в сковороде и жарьте овощи минуты три. Добавьте к овощам соевый соус, растертый чеснок, куриное филе. Перемешайте и жарьте до готовности мяса, периодически помешивая содержимое сковороды. Добавьте рис к овощам, размешайте. Вилкой слегка взболтайте яйцо. Влейте его к овощам с рисом, быстро перемешайте и держите на огне, пока яйцо не схватится. Буквально пару минут. Попробуйте рис на соль, при необходимости добавьте еще немного соуса. Подавайте рис, посыпав его кунжутом. Кунжут нужно слегка подсушить на сухой сковороде.
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