Пирог с яблоками на молоке

Ингредиенты

Яйцо куриное: 3 штукиСахар: 1 стаканМолоко: 200 млКорица: по вкусуСода: на кончике ножаРастительное масло: 1 столовая ложкаЯблоко: 1 кгПшеничная мука: 2 стакана

Инструкция приготовления

Белки отделяем от желтков. Белки миксером взбиваем в крутую пену, постепенно добавляя сахар. Затем по одному сюда же добавляем желтки и соду. Вливаем молоко. Медленно вводим, продолжая взбивать на малых оборотах, муку. Когда тесто достигнет консистенции густой сметаны, добавляем корицу и вливаем растительное масло. Яблоки режим мелкими кубиками. Заливаем форму, вымощенную пергаментом, тестом и сверху засыпаем яблоками. Ставим форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35–40 минут, в зависимости от высоты стенок формы. Форму лучше брать широкую и с низкими бортами.