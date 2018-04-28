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Пирог с яблоками на молоке
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Пирог с яблоками на молоке 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Ингредиенты
Яйцо куриное: 3 штукиСахар: 1 стаканМолоко: 200 млКорица: по вкусуСода: на кончике ножаРастительное масло: 1 столовая ложкаЯблоко: 1 кгПшеничная мука: 2 стакана
Инструкция приготовления
Белки отделяем от желтков. Белки миксером взбиваем в крутую пену, постепенно добавляя сахар. Затем по одному сюда же добавляем желтки и соду. Вливаем молоко. Медленно вводим, продолжая взбивать на малых оборотах, муку. Когда тесто достигнет консистенции густой сметаны, добавляем корицу и вливаем растительное масло. Яблоки режим мелкими кубиками. Заливаем форму, вымощенную пергаментом, тестом и сверху засыпаем яблоками. Ставим форму в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35–40 минут, в зависимости от высоты стенок формы. Форму лучше брать широкую и с низкими бортами.
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