Пирог с консервированной сайрой и картофелем

Ингредиенты

Яйцо куриное: 3 штукиСоль: щепоткаСметана: 200 гСода: щепоткаМайонез: 200 гПшеничная мука: 6 столовых ложекКартофель: 3 штукиКонсервированная сайра в масле: 1 банка

Инструкция приготовления

Приготовить тесто. Для этого взбить яйца, добавить по щепотке соли и соды. Далее добавляем по 200 г сметаны и майонеза, перемешиваем. В полученную массу добавляем 6 ст. ложек муки с горкой. Консистенция теста — как сметана. Начинка: натереть на терке картофель, отжать. Отдельно подготовить сайру — размять вилкой. Мелко нарезать лук.1/2 теста вылить на сковороду, смазанную растительным маслом. Далее выкладываем картофель, после него — мелко нарезанный лук, последний слой — рыбные консервы. Сверху заливаем оставшимся тестом.

Отправить в духовку на 40 мин.