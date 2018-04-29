От граппы до фенни: 5 лучших альтернатив виски и коньяку

Наступили майские праздники, а значит, мы имеем полное право отдохнуть, расслабиться и даже поднять бокалы.

Но чем мы их заполним? В этом вопросе многие из наших сограждан достаточно консервативны — пиво, вино, ликер, водка, коньяк, может быть, еще виски или текила. Кто-то когда-то пробовал самбуку, абсент и другие подобные заморские напитки, но они редко появляются на праздничном столе.

А ведь это только «вершина айсберга», и в мире существует еще столько интересных вариантов! Мы уже рассказывали об альтернативах пиву, а сегодня поговорим о видах алкоголя, которые могут заинтересовать тех, кто любит «погорячее».

Армагеддон

Считаешь пиво «безобидным» алкогольным напитком? Значит, ты еще не знаком с «Армагеддоном»! Он приготовлен как пиво, на вкус как пиво, но только в десять раз крепче, чем обычный хмельной напиток.

Варят его веселые шотландцы, и содержание спирта в одной бутылочке такого пива составляет 65%. Новинка стала настолько популярной, что изобретатели пошли дальше и теперь предлагают еще и «Змеиный яд» крепостью 67,5%.

Граппа

Формально граппа является вином, но, как и в случае «Армагеддона», она не то, чем кажется. Потому что этанола в этом напитке целых 60%.

Делают ее из мезги (раздавленных ягод) винограда. Граппу пьют охлажденной и почти не используют для коктейлей. Однако на родине напитка в Италии ее добавляют в эспрессо и называют такой кофе Caffè Corretto.

Бурбон

Кукуруза не только «царица полей», но, как и картошка, продукт, которым можно и наесться, и напиться. Если из нее сварили бурбон. Его придумали в Америке и сначала считали спиртным для низших слоев общества.

Однако мастерство местных винокуров росло, качество улучшалось, и в итоге в 1964 году Конгресс даже провозгласил бурбон национальным достоянием и главным напитком Америки.

Фенни

Как тебе идея попробовать напиток, который создали боги? Это, конечно, не точно, но в Индии верят, что авторами фенни были не люди. В его состав входят яблоки, орехи кешью и кокосы.

Однако в результате получается не безобидный фруктовый коктейль, а напиток, крепость которого достигает 40 градусов. Попробовать его можно на Гоа, но неподготовленным европейцам его вкус кажется странным, поэтому они зовут его «динамит».

Ламбаног

Если ты вдруг захочешь приготовить традиционный напиток Филиппин в домашних условиях, то записывай: для начала нужно взять сок закрытых цветков кокоса. Именно закрытых, открытые не подойдут! Ламбаног иногда еще называют кокосовой водкой, крепость которой может достигать 45 градусов.

Из-за очень сложного состава делают этот напиток в единственной провинции Филиппин — Лусон. Сок цветков собирают в специальные бамбуковые сосуды, а потом варят до получения кокосового пунша, который именуется тубой. Для тех, кто равнодушен к кокосам, производители придумали добавлять и другие ароматы: манго, чернику, корицу.