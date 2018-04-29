Ещё
Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим в майские праздники не купаться пьяными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим в майские праздники не купаться пьяными 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: superomsk.ru
Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим в майские праздники россиянам не пить алкоголь на пляжах и не купаться после этого. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Чтобы сохранить собственное здоровье и чистоту пляжа, нужно соблюдать несколько простых правил поведения. Лучше избегать употребления алкогольных напитков, тем более строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения. При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты. Кроме того, перед походом можно уточнить на сайте территориального управления Роспотребнадзора, пригоден ли для купания тот водоем, на берегу которого вы собираетесь провести теплый летний день», — сообщили в пресс-службе.
В службе добавили, что, собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать в Роспотребнадзоре рекомендовали под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.
«Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот. Нельзя бросать и отставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места. На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными», — подчеркнули ведомстве.
Ранее Роструд сообщал, что в 2018 г. на майские праздники россияне отдыхают с 29 апреля по 2 мая включительно, а также 9 мая.
Агентство «Москва»: последние новости
Успешные технологии обучения и методики работы с детьми-инвалидами определят в Москве Ветераны ВОВ смогут воспользоваться VIP-залом аэропорта Домодедово бесплатно с 4 по 12 мая Более 6 тонн хлебобулочных изделий забраковал Роспотребнадзор в январе-сентябре
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег119
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти122
Что случится, если есть по три яйца в день42
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение