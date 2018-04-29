Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим в майские праздники не купаться пьяными

Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим в майские праздники россиянам не пить алкоголь на пляжах и не купаться после этого. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Чтобы сохранить собственное здоровье и чистоту пляжа, нужно соблюдать несколько простых правил поведения. Лучше избегать употребления алкогольных напитков, тем более строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения. При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты. Кроме того, перед походом можно уточнить на сайте территориального управления Роспотребнадзора, пригоден ли для купания тот водоем, на берегу которого вы собираетесь провести теплый летний день», — сообщили в пресс-службе.

В службе добавили, что, собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать в Роспотребнадзоре рекомендовали под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.

«Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот. Нельзя бросать и отставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места. На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными», — подчеркнули ведомстве.