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Строим стройное тело: 5 простых шагов к красивой фигуре
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Строим стройное тело: 5 простых шагов к красивой фигуре 

Kitchenmag 55 минут назад
Фото: Kitchenmag
Сезон отпусков не за горами, а значит — самое время привести в порядок свою фигуру и избавиться от лишних сантиметров в талии. Предлагаем начать с малого: рассказываем о пяти простых шагах к стройной и красивой фигуре.
Холода закончились, и наш организм больше нуждается в жирной, высокоуглеводной и сытной пище. Пора переходить на клетчатку и витамины, тем более что фрукты и овощи — лучший выбор для тех, кто решил перестроить свой рацион и сделать его здоровым. Делайте по утрам фруктовые смузи, на обед ешьте салаты, а на ужин готовьте овощи. Помните, что в мае на прилавках появляется большое количество сезонных овощей: покупайте спаржу, шпинат, редьку, белокочанную капусту и, конечно же, свежую зелень.
Ключ к стройной и подтянутой фигуре — регулярные физические нагрузки. Найдите свое любимое занятие спортом и начните заниматься. Йога или танцы, пробежки или плавание, велопрогулки или фитнес — решать только вам.
Учтите, что ограничиться одной диетой у вас не получится. Физическая активность создает дефицит калорий, в первую очередь необходимый для эффективного похудения.
Старайтесь пить как можно больше воды. Не переусердствуйте: пейте столько, сколько вам хочется. Главное, чтобы воды была чистой и негазированной. Лучшее время для стакана воды: по утрам и во время перекусов. Кстати, о перекусах: часто мы не считаем их за прием пищи, за что потом и расплачиваемся лишними килограммами. Перекусы должны быть легкими и некалорийными. Горстка орехов, батончик мюсли, фруктово-овощной смузи без сахара, яблоко или банан — универсальные и полезные перекусы.
Здоровое тело — чистое тело, поэтому важно с самого начала диеты ввести разумные ограничения на вредную еду. Среди токсичных продуктов, разрушающих ваши планы на красивую фигуру, — рафинированный сахар, полуфабрикаты, трансжиры, а также продукты, содержащие много консервантов, усилителей вкуса и красителей. Замените фаст-фуд натуральной едой, которая приносит вам удовольствие. Со временем вы заметите, что переедание и тяга к вредным продуктам вас больше не беспокоят. Помните, что ограничения не подразумевает полный отказ от ваших любимых продуктов. Так, например, шоколад в умеренных количествах превращается в очень полезный для обмена веществ продукт.
Улучшив качество своего образа жизни, вы поймете и почувствуете, что правильное питание, физическая активность и жизнь в гармонии с собой и своим телом — единственный способ построить фигуру мечты. Ведь делая что-то приятное для своего тела, вы просто не сможете относиться к себе невнимательно, питаться нездоровой и вредной пищей. Прекрасные изменения не заставят себя ждать: вдохновляйтесь и начинайте с маленьких, но решительных шагов!
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