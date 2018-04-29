Как похудеть к лету: подводим итоги программы

На протяжении полутора месяцев Sobesednik.ru публиковал советы диетолога о том, как похудеть всего за шесть недель. Что из этого мы усвоили? Вкратце рассказываем о главных правилах «сезонного» похудения.

Если вы хотите привести себя в форму к лету, то весной самое время начать заниматься фигурой. Нескольких месяцев как раз хватит для того, чтобы убрать те лишние сантиметры на талии, что успели образоваться за зиму.

Зима для большинства из нас — время снижения физической активности. В среднем человек набирает за зиму 5-7 лишних килограммов. Сколько же времени потребуется, чтобы их сбросить, не вредя организму?

Математика тут очень простая: за неделю человек может, без ущерба для здоровья, потерять около 1 килограмма. Значит, за месяц — 3-4 килограмма. В крайнем случае (если общий вес очень большой) — до 5 килограммов. Выходит, чтобы избавиться от зимних излишеств, понадобится 1-2 месяца. Как же этого добиться?

Создаем правильный настрой

Вы должны понимать, чего хотите достичь и зачем вам это надо. При этом конкретная цель: «хочу влезть в любимую кофточку» поможет вам куда больше, чем расплывчатое «хочу выглядеть хорошо». И главное, за тем, как вы приближаетесь к этой цели, можно зримо следить.

Пересмотрим свой рацион

Лучше временно убрать из рациона полуфабрикаты, жирное мясо, субпродукты. Для заправки блюд лучше использовать не подсолнечное масло, сметану или майонез, а соевый соус, лимонный сок, бальзамический уксус, томатную пасту.

А вот долю овощей и свежих фруктов в своем рационе стоит увеличить. И очень важно употреблять белок и молочные продукты.

Отличаем голод от аппетита

Если вы голодны, то, несомненно, лучше поесть. Но голод — это состояние, при котором нам все равно, что именно поможет насытиться. Если же вам просто «захотелось вкусненького» — это всего лишь проявление аппетита. Лучше своим капризам не потакать. Если уж желание что-то съесть совсем донимает, можно выпить стакан воды. Лучше — теплой, с добавлением лимонного сока. Это поможет вам забыть о еде на час-полтора, и вы, вполне вероятно, спокойно дождетесь планового приема пищи.

Планируем питание

В среднем за день у вас должно быть 4-5 приемов пищи. Лучше есть примерно в одно время, поэтому заранее распланируйте, в какие часы для вас удобней завтракать, обедать, ужинать. И когда необходимы перекусы.

Завтрак

Помните: завтрак — это самая важная еда. Его задача — зарядить вас энергией. Подойдут каши, возможны омлет, творог, запеканка. Идеально, если вы завтракаете не позже, чем через час после того, как проснулись.

Обед

К обеду аппетит есть, как правило, у всех. И очень часто нам хочется плотно поесть в этот прием пищи. Но обращать внимание надо не на объем еды, а на ее калорийность. Салат? Прекрасно! Но в нем не должно быть много растительного масла или майонеза. Котлете, состав которой непонятен, лучше предпочесть кусок нежирного мяса. Возьмите вареную картошку, а не жареную. По возможности обед лучше начать с нежирного супчика.

Ужин

Принято считать, что нормальное время для ужина — 19-20 часов. На самом деле он может быть как раньше, так и позже. Помните одно: последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна (творог, кефир, отруби).

Перекусы

Запланируйте 1-2 перекуса на день. Это может быть ланч (между завтраком и обедом) и полдник (между обедом и ужином). Или что-то одно. При пятиразовом питании вы будете есть достаточно часто, что даже при небольших порциях поможет вам избежать чувства голода.

Для легкого перекуса отлично подойдут фрукты, йогурты, небольшой сэндвич (лучше из зернового хлеба). И обязательно добавьте какой-то напиток. Лучше — горячий.

Пьем воду

Вода играет важную роль на этапе расщепления жира. Рассчитать необходимый на день объем очень легко: умножьте свою массу тела на 30 мл жидкости.

Лучше пить чистую воду без газа или некрепкий чай.

Двигаемся!

Вам необходимо много двигаться. Тут помогут занятия в тренажерном зале, велосипед или хотя бы ходьба. Но помните: ходить без остановки надо не менее 45 минут.