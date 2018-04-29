Креативные мультяшные блюда, с которыми вы справитесь

Брокколи — это кусты, спаржа — бамбук, а огурцы — отличные глаза. И нет, мы не сошли с ума, мы просто знаем, как из обычных продуктов сделать очень креативное блюдо с мультгероями. Мы уже показывали вам удивительные тортики с мультяшками, работы известных фудблогеров и даже давали советы, как приготовить такие блюда самостоятельно.

Мы решили продолжить эту замечательную традицию — делиться с вами вдохновляющими и интересными (а главное — вкусными) работами. Тем более, что сейчас проходит кулинарный конкурс «Супермапа», и первые три работы как раз оттуда.

Птички «Angry Birds»

И у нас есть видео-рецепт этого блюда.

Тучка, «Ми-ми-мишки»

Подробная инструкция по изготовлению — здесь.

Печенье с героями мультсериала «Ми-ми-мишки»

Видео с этой мастерской работой смотрите по ссылке.

Майк Вазовски, «Корпорация монстров»

Источник: leesamantha

Спанч Боб, «Губка Боб — Квадратные штаны»

Источник: leesamantha

Совунья, «Смешарики»

Источник: povarenok

Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»

Источник: saechka

Олаф, «Холодное сердце»

Источник: pinterest

Котобус, «Мой сосед Тоторо»

Источник: annathered

Пикачу и другие герои

Источник: madameedith

Советуем вам тоже попробовать свои силы в конкурсе! Время еще есть, победителей «Супермапы» объявят 1 июня на фестивале «Мультимир-2018». Снимайте на видео ваш любимый семейный рецепт, присылайте ролик на конкурс и выигрывайте семейный отдых в шикарном отеле, бытовую технику, книги и много другое! Подробнее о конкурсе на официальном сайте.

Вкусного вам вдохновения!

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