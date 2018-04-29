Креативные мультяшные блюда, с которыми вы справитесь 

Брокколи — это кусты, спаржа — бамбук, а огурцы — отличные глаза. И нет, мы не сошли с ума, мы просто знаем, как из обычных продуктов сделать очень креативное блюдо с мультгероями. Мы уже показывали вам удивительные тортики с мультяшками, работы известных фудблогеров и даже давали советы, как приготовить такие блюда самостоятельно.
Мы решили продолжить эту замечательную традицию — делиться с вами вдохновляющими и интересными (а главное — вкусными) работами. Тем более, что сейчас проходит кулинарный конкурс «Супермапа», и первые три работы как раз оттуда.
Птички «Angry Birds»
И у нас есть видео-рецепт этого блюда.
Тучка, «Ми-ми-мишки»
Подробная инструкция по изготовлению — здесь.
Печенье с героями мультсериала «Ми-ми-мишки»
Видео с этой мастерской работой смотрите по ссылке.
Майк Вазовски, «Корпорация монстров»
Источник: leesamantha
Спанч Боб, «Губка Боб — Квадратные штаны»
Источник: leesamantha
Совунья, «Смешарики»
Источник: povarenok
Винни Пух, «Приключения Винни и его друзей»
Источник: saechka
Олаф, «Холодное сердце»
Источник: pinterest
Котобус, «Мой сосед Тоторо»
Источник: annathered
Пикачу и другие герои
Источник: madameedith
Советуем вам тоже попробовать свои силы в конкурсе! Время еще есть, победителей «Супермапы» объявят 1 июня на фестивале «Мультимир-2018». Снимайте на видео ваш любимый семейный рецепт, присылайте ролик на конкурс и выигрывайте семейный отдых в шикарном отеле, бытовую технику, книги и много другое! Подробнее о конкурсе на официальном сайте.
Вкусного вам вдохновения!
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