3 восточных рецепта обеденных блюд

323 calories

Мини-кальмары с соусом кимчи майо

Хрустящие кальмары в темпурной панировке с необычным соусом на основе кимчи и майонеза. Мини-кальмары с соусом кимчи майо СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 323 ккал

Ингредиенты

Кальмары (очищенные) 320 г Крахмал (картофельный) 70 г Мука (темпурная) 60 г Вода (холодная) 80 мл Майонез 8 ст. л. Кимчи 4 ст. л. Лайм 1 шт. Салат (микс) 12 г Лук (зелёный) несколько перьев Масло (растительное) для жарки Соль (васаби) по вкусу

Очистите кальмары и нарежьте их широкими кольцами толщиной 1,5-2 см.

Приготовьте темпурный льезон: для этого смешайте до однородной массы 60 г муки, 60 г крахмала и 80 мл очень холодной воды.

Кольца кальмара обваляйте в оставшемся крахмале, окуните в льезон и жарьте во фритюре в течение 3—5 минут.

Переложите кальмары на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Затем выложите их в чашечки с пергаментом, посыпьте мелко нарезанным зелёным луком и васаби солью.

Приготовьте соус кимчи майо: смешайте 4 ст. л. кимчи и 8 ст. л. майонеза.

Подавайте кальмары с соусом, ломтиками лайма и микс салатом.

609 calories

Рамен со свининой

Традиционный японский суп с пшеничной лапшой, слайсами запечённой свиной шеи и маринованными куриными яйцами. Рамен со свининой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 609 ккал

Ингредиенты

Лапша (пшеничная) 400 г Бульон (куриный) 1,2 л Свинина (шея) 220 г Яйца 4 шт. Водоросли (вакаме) 60 г Соус (соевый Ареаке или обычный) 120 мл Соус (терияки) 60 мл Горчица (дижонская) 30 г Лук (зелёный) несколько перьев Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Свинину посолите, поперчите, обмажьте со всех сторон горчицей и маринуйте в течение 20 минут.

Затем обмажьте свинину соусом терияки и обжарьте до образования золотистой корочки.

Заверните мясо в фольгу и запекайте в течение 50 минут при температуре 220 градусов.

Готовый куриный бульон доведите до кипения, заправьте соевым соусом и чёрным перцем для аромата.

Отварите лапшу в подсоленной воде до состояния аль-денте.

Разложите готовую лапшу в глубокие тарелки. Добавьте водоросли вакаме, слайсы свинины, нарезанный зелёный лук и варёные яйца (яйца предварительно маринуются в соевом соусе в течение 20 минут).

Готовое блюдо залейте куриным бульоном и подавайте к столу.

323 calories

Филе дорадо в тайском стиле

Приготовленная на пару рыба с соусом из тропических фруктов. Филе дорадо в тайском стиле СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 323 ккал

Ингредиенты

Рыба (филе дорадо) 360 г Соус (соевый) 80 мл Сок (апельсиновый) 80 мл Мёд 40 г Сок (лайма) 20 мл Сок (юдзу или мандарина) 20 мл Орехи (кедровые) 20 г Масло (оливковое) 12 мл Имбирь (свежий) 8 г Перец (чили свежий) 8 г Кинза 8 г Филе дорадо украсьте тонкой соломкой имбиря и готовьте на пару в течение 6 минут.

В это время приготовьте тайский соус: для этого смешайте до однородной консистенции соевый соус, мёд, соки апельсина, лайма и юдзу. Настаивайте 10 минут.

Готовую рыбу разложите по глубоким тарелкам, полейте тайским соусом и украсьте колечками перца чили, кедровыми орешками и кинзой. В самом конце сбрызните оливковым маслом.

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