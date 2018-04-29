Россиян травят фальсификатом, скрывая страшную правду

Еще месяц назад Россельхознадзор Роспотребнадзор и «Роскачество» провели проверку молочной продукции по всей России. Правительство хотело узнать, велика ли доля фальсификата и «серого» импорта. Но результаты проверки общественность почему-то до сих пор не узнала. Неужели они настолько страшные?!

Подделывают треть всей «молочки»

Кризис на молочном рынке углубляется: по данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с начала года в России неуклонно снижаются закупочные цены на сырое молоко, которое используется в производстве молочной продукции. Причем падение закупочных цен затронуло все без исключения регионы России.

Таким образом, рентабельность производства уходит «в минус» — то есть производители попросту работают себе в убыток. Происходит это из-за того, что рынок «захватил» фальсификат и серый импорт из Белоруссии.

Чаще всего производители нарушают Технические регламенты, подменяя животные (молочные) жиры растительными — то есть обычным пальмовым маслом. В отличие от молока, оно хранится намного дольше, его проще транспортировать и, конечно, дешевле.

При этом, как ни странно, точных данных об объеме фальсификата на молочном рынке России до сих пор нет. Согласно озвученным в прошлом году выводам Счетной палаты РФ , поддельные — четверть молочных продуктов.

А вот Роспотребнадзор также в прошлом году отчитался, что фальсификат — это не менее трети молочных продуктов в России; по некоторым товарным позициям (творог, сыры, молочные десерты) доля фальсификата доходит до 60%.

В сегменте сыров ситуация и вовсе катастрофическая. Еще в январе Россельхознадзор отчитался, что ежегодно в Россию поставляется до 300 тысяч тонн фальсификата — продуктов, изготовленных не из молочных, а из растительных жиров. По оценкам Россельхознадзора, большая часть поддельных сыров производится на Украине, а затем завозится в Россию через территорию Белоруссии.

Еще 16 марта вице-премьер Аркадий Дворкович дал поручение сразу трем ведомствам — Россельхознадзору, Роспотребнадзору и «Роскачеству» — провести проверку молочной отрасли России. Она должна была затронуть самые популярные продукты: питьевое молоко, творог и сливочное масло.

Провести проверку должны были в кратчайшие сроки — до 26 марта, а ответственным за ее проведение был назначен министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов . Правда, результатов проверки общественность так и не увидела: россияне до сих пор не знают, насколько велика доля поддельной «молочки» на наших прилавках. Зато в стране стали появляться институты питания, которые активно рассказывают о пользе пальмового масла и о вреде животного. Так, видимо, нас пытаются приучить к мысли, что молоко из пальмового жира — это то, что надо.

Четверть молока — «липа»

Недавно «Роскачество» отчиталось, что провело проверку качества сметаны 20%-ной жирности, для чего в городах России закупили продукцию 50 торговых марок, которая была отправлена в независимые лаборатории (оценивали сметану по 75 параметрам качества и безопасности). Изо всех исследованных образцов были забракованы восемь, причем только в одном (из Башкирии) обнаружили примесь растительного жира.

В числе нарушителей — также производители сметаны, в которой обнаружили плесень (хотя и возможно, что товар испортился не на самом молзаводе, а уже на складе или на прилавке). Нередко молочники «забывали» указать на этикетке наличие консервантов и стабилизаторов. В некоторых образцах обнаружили даже антибиотики (тетрациклин и пенициллин) — это говорит о том, что молоко брали у больных животных.

Вслед за «Роскачеством» поспешил провести похожую проверку и «Росконтроль» — структура не государственная, а частная. Но к выводам она пришла куда более трагическим. По всей стране закупили пастеризованное питьевое молоко 32 марок, из которых забраковать пришлось каждую четвертую пробу.

Производители провалили тесты именно на наличие растительных жиров, которыми подменяли настоящее молоко. Кроме того, в нескольких образцах были куда менее «крутые» нарушения — занижена массовая доля жира, а также недолив в упаковке.

Что же сегодня происходит на рынке молока и молочной продукции в России?! Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, одним из руководителей Центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ

— Фраза: «пейте дети молоко, будете здоровы» знакомая нам с детства, стала крылатым выражением во всем мире. О том, что молочная продукция богата кальцием, а белок из молочной продукции хорошо усваивается знают даже дети. Но это только если молоко хорошее. А в нашей стране с молоком большие проблемы.

На совещании 14 марта 2018 года, заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович заявил о том, что нехватка собственного производства молока в России достигла 25% от общего объема потребления. То есть из 40 миллионов тонн нам не хватает 8 миллионов. Это безусловно рекордные показатели деградации аграрной отрасли страны. Откуда же берется 8 миллионов тонн? Источников несколько: фальсификация, Белоруссия, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия, Китай.

Безусловно, первым источником ликвидации дефицита стоит фальсификация. Её очень и очень много. «Роскачество» говорит о 60% фальсифицированной молочной продукции, мы по отдельным позициям видели и 80%. Государство с фальсификацией не боролось, не борется и бороться в ближайшее время не будет.

«СП»: — Не слишком ли радикальное у вас мнение?

— А я поясню, почему у меня такое мнение. Представьте, завтра государство наказало всех недобросовестных производителей и заставило производить только хорошие молочные продукты, но а где в таком случае взять сырье?! Пропадет огромный процент продукции: молока-то на производство нет, да и натуральные молочные продукты гораздо дороже фальсификата.

Помните, что недобросовестные производители в первую очередь заменяют в молочной фальсифицированной продукции натуральные животные жиры на дешевые гидрогенизированные и пальмовые, нередко без надлежащей очистки.

В фальсифицированном молоке, кефире, ряженке вы можете найти воду, как разбавляющий компонент, растительные жиры (чаще всего пальмовое масло), как один из самых дешевых компонентов для увеличения массовой доли жира, соду, мел, растительные белки (для увеличения массовой доли белка), крахмал, синтезированную промышленную лактозу.

Вода, крахмал, пальмовые жиры, стабилизаторы, красители, ароматизатор и заклинание «фокус-покус вуаля» позволяет недобросовестным производителям изготавливать крайне похожие на натуральные молочные продукты неполезные фальсификаты.

Сметана, йогурт, творог и сыр могут быть полным фальсификатом, то есть вообще не содержать молочных компонентов. Поддельным сливочным маслом завалены прилавки магазинов. Много фальсификации в сегменте сухого и сгущенного молока.

«СП»: — Ну а какие советы вы дадите покупателю, который ходит в магазин?

— Каждый потребитель в России нередко ходит в магазин, как минер на мирное поле, а у минера нет права на ошибку. Зная про фальсификацию молочной продукции, читая состав, разбираясь в качестве, покупая только у хороших производителей, вы сохраните свое здоровье, здоровье своих родных и близких.

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