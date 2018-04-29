Соусы к шашлыку: выбираем лучшие рецепты

Если вы уже присмотрели подходящий рецепт приготовления шашлыка из нашей подборки, самое время задуматься он наличии на столе вкусного соуса. А лучше и сразу нескольких, ведь их много не бывает. Предлагаем не покупать это дополнение к мясу в магазине и потратить немного времени на собственноручное приготовление такого важного составляющего удачного застолья.

Начнем с одного из традиционных соусов для жареного мяса — томатного. Простые ингредиенты и легкость приготовления понравятся любой хозяйке, а остроту вы можете варьировать сами. Ингредиенты: 475 г томатной пасты; 1 средняя луковица; 7-8 зубчиков чеснока; 30 г укропа; 30 г кинзы; сок половины лимона; соль, перец чёрный молотый по вкусу; вода кипяченая охлаждённая. Приготовление: Зелень и чеснок мелко измельчить, лук очень мелко порезать, все смешать с томатной пастой, заправить солью, перцем и лимонным соком по вкусу. Развести кипяченой охлаждённой водой до желаемой консистенции. Если вы можете больше времени потратить на приготовление соуса к шашлыку и хотите попробовать нечто необычное, приготовьте соус-джем из перцев чили. Остренькое к мясу понравится всем. Ингредиенты: 1 шт. болгарский перец (красный) 1 шт. маленький перец чили 75 мл яблочного уксуса 10% 125 гр сахара. Приготовление: 1. В блендере измельчить болгарский перец и перец чили. 2. В кастрюлю насыпать сахар, добавить уксус и довести до кипения. Добавить измельчённый перец. 3. Варить 1 час на небольшом огне, периодически помешивая. 4. Оставить остывать.

Кулинарный блогер Анна предлагает приготовить соус Баффало, который прекрасно подойдет к жареным крылышкам. Ингредиенты: 60 гр. сливочного масла 2 ст.л. сахара 3 ст.л. томатной пасты 2-3 капли табаско или чили 1 зубчик чеснока соль по вкусу, черный перец Приготовление: Сливочное масло растопить, но чтобы не закипело. Чеснок размять через пресс, добавить сахар, томатную пасту, чили или табаско, чеснок, соль, перец и поставить на огонь. Как только все прогреется и соединится, соус готов. Если паста густая, то можно разбавить немного кипяченой водой.

Когда наступит сезон ягод, можно приготовить к мясу оригинальный соус, к примеру, из черной смородины. Он отлично сочетается с шашлыком из мяса. Ингредиенты: Смородина черная — 250 г Томатная паста — 100 г Чеснок — 2 зуб. Перец чили — 0.5 шт Зелень — 1 пуч. Соль (по вкусу) Перец черный (по вкусу) Приготовление: Соус можно приготовить заранее. Зелень, чеснок и перец чили без семян и перегородок перемолоть при помощи блендера. Добавить ягоды чёрной смородины и ещё раз перемолоть. Добавить томатную пасту, перемешать, попробовать и откорректировать по вкусу солью и перцем. Всё соус готов, сложить в баночку и поставить в холодильник

Кулинарный блогер Анжелика Зоркина предлагает рецепт ягодного соуса Айоли. Этот соус будет отлично сочетаться с бургерами, цыпленком и куриной грудкой. Ингредиенты: Яичные желтки — 2 шт Растительное масло (нейтральное по вкусу) — 200 мл Чеснок — 2 зубчика Сок лимона — 1 ст л (если ягоды кислые, то меньше) Дижонская горчица — 1 ст л Смесь из ягод (черника, брусника, малина) — примерно 150 гр, можно взять любые ягоды по вашему вкусу Соль — по вкусу Приготовление: Ягоды размять и протереть через сито. Яичные желтки хорошенько взбить с горчицей, и, не переставая взбивать, тонкой струйкой влить растительное масло, затем добавить сок лимона. Продолжать взбивать, пока соус не загустеет. Добавить соль, выдавленный через пресс чеснок, ягодное пюре и перемешать.

И еще один соус из вишен от Анжелики Зоркиной. Этот соус отлично подойдет для маринования цыпленка и мяса. Ингредиенты: 3 столовые ложки оливкового масла 2-3 зубчика чеснока, 1 средний сладкий лук (измельчить), нарезанный кубиками 2 столовые ложки сладкого соуса чили или меда 200 мл качественного кетчупа 2 столовые ложки коричневого сахара 2 столовые ложки яблочного уксуса 3 столовые ложки воды 1 столовая ложка соуса Вустершир ½ чайной ложки свежего тертого имбиря Соль и свежемолотый черный перец по вкусу 500 грамм вишни, без косточек Приготовление: Нагреваем масло в сотейнике. Добавляем чеснок, лук и слегка подрумяниваем. Затем добавляем кетчуп, коричневый сахар, уксус, воду, Вустерширшский соус, сладкий чили соус, имбирь, соль и перец по вкусу. Доводим все до кипения и добавляем вишню. Готовим соус 15-20 минут, он должен загустеть. Снимаем соус с огня, даем немного остыть и пюрируем в комбайне до получения однородной массы.

Также предлагаем еще один оригинальный соус — морковная сальса с чили. Ее можно использовать как приправу или соус для приготовления на огне мяса, рыбы, птицы и овощей. Ингредиенты: Помидор — 1 шт Морковь — 1 шт Перец чили — 1 шт Чеснок — 2 зуб. Сельдерей черешковый (1 стебель) — 1 шт Сок лимонный (или бальзамический уксус) — 1 ст. л. Соевый соус — 2 ч. л. Масло оливковое — 1 ст. л. Лук зеленый (несколько перьев) Соль (по вкусу) Приготовление: 1. Очищенную морковь натереть на мелкой терке. 2. Помидор, чеснок и сельдерей порезать. 3. Мелко порезать перец, под струёй воды, удалить семена. 4. Все порезанные овощи соединить, посолить и измельчить блендером. Добавить сок лимона, оливковое масло, соевый соус и хорошо перемешать. Готовый соус охладить 1-2 часа, после чего все ингредиенты напитываются ароматами друг друга. Собственно в этом и заключается главный секрет приготовления сальсы. 5. Готовую морковную сальсу посыпаем мелко порезанным луком и подаем в соуснике к блюдам.

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