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Специалисты рассказали, как не переесть и не отравиться в майские праздники
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Специалисты рассказали, как не переесть и не отравиться в майские праздники 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Майские праздники — сезон пикников и шашлыков. Но в жаркую погоду возрастает вероятность того, что веселая поездка обернется проблемами с желудком.
Московские врачи дали несколько советов, как и чем питаться в эти праздничные дни.
По словам диетолога Елены Соломатиной, перед тем, как идти на шашлыки, следует немного перекусить, например, салатом.
— Также не стоит злоупотреблять спиртным, — добавила врач. — Как правило, алкоголь сильно повышает чувство аппетита.
Кроме того, по ее словам, сам шашлык стоит готовить с сырыми или печеными овощами.
— Соусы лучше сделать самим, нежели купить в магазине. Да, и исключите майонез. А вместе с ними — чипсы и фастфуд. Это помешает нормальному усвоению шашлыков. Кушать следует потихоньку, малыми порциями и с перерывами во времени. Между приемами пищи, кстати, будет замечательным прогуляться. Ну и как можно больше пейте воду, чтобы избежать окисления крови, — заключила диетолог.
А главный врач поликлиники №12 Николай Пронько рассказал, как поступать, если вы все-таки отравились:
— Чтобы не отравиться шашлыком, нужно его как следует прожарить. Пожалуй, это самое важное. Но если все таки отравление произошло, а под рукой лекарств не оказалось, следует выпить как можно больше обыкновенной воды и вызвать рвоту. Затем — принять лекарства (вполне подойдёт активированный уголь), сутки ничего есть нельзя. На следующий день разрешается немного каши на воде и чая с сухарями.
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